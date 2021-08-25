太平警分局近日陸續辦理員警常年訓練，針對各種不同突發狀況演練。（台中市太平警分局提供）

近期發生多起員警執勤時遭嫌犯攻擊或是處理民眾家庭糾紛遭咬傷，太平警分局有鑑於此，在疫情逐漸解封時間，於近日陸續辦理員警常年訓練，針對各種不同突發狀況演練，例如：防暴網、套索器、電擊器及辣椒水各項應勤裝備之使用，讓執勤員警能熟稔敵情觀念，因為疫情趨緩而解封的常年訓練，一番操作下來很多同仁頻呼：「感覺都慢慢回來了！」

太平警分局有鑑於近期社會發生許多員警執勤時遭到民眾不理性攻擊，雖然在疫情期間，許多員警技能訓練都暫停實施，惟常訓教官古忠明及助教謝杰璘這段期間也是不鬆懈的自製教學影片，透過視訊方式上傳，讓同仁熟稔一些應勤小須知。

而隨著疫情解封，兩人於近期針對警用新型裝備開始幫同仁實施常年訓練，透過平常的訓練紮根，例如，防爆網、電擊器及辣椒水等使用，如何取得最有利的位置，安全又迅速地將施暴民眾制伏，除嚴正執法外，並保護自己人身安全。

值得一提的是，很多剛新進的警界生力軍，從不熟悉慢慢地也開始有模有樣的操作，並透過實景演練讓新手們可以盡速進入狀況，反觀是學長們一下子就進入狀況，頻呼：「感覺都慢慢回來了！」

太平警方表示，狀況不會因為疫情而不見，希望透過不間斷的教育訓練，讓同仁能熟稔各項裝備使用，在因應各項突發狀況時，能順利完成任務並且確保本身安全。