新北市金山區公所負責經營臉書社群的約聘僱人員陳嘉緯，去年8月猝死家中，事後新北市政府認定因公死亡。監察委員表示，陳姓僱員3年歷經4次調動、5次職務轉換，單月加班破百小時，淪為血汗小編，對此糾正新北市金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職人員。

監察委員葉大華、王美玉、紀惠容調查發現指出，金山區公所以「秘書室科員職務代理人」的名義雇用陳嘉緯，遭公所主管濫用淪為血汗小編，使其長期處於超時工作、權小責大與業務負荷過重之狀態，終致因公過勞猝死。

監委調查表示，金山區公所便宜行事，以職代名義反覆進用陳員，薪資2.7萬至3.4萬元不等，其實際辦理業務始終以公共關係、新聞發布等屬於該公所秘書室及主管人員職掌事項為主。

調查報告指出，公所自2019年9月起，指派陳員擔任新媒體小組組長，統籌應由主管負責貼文審核及議題行銷等業務，難與其職級與權責相當，有名實不符、權小責大爭議，也不符合約僱人員不得擔或兼任主管職務之精神，皆有違失。

調查報告發現，陳員猝死過世前1個月之加班時數超過100小時，發病前6個月每月平均加班時數均超過80小時，任職期間也為金山區公所加班時數最高之員工。金山區公所前後兩任陳姓及廖姓區長，未善盡職業安全防護義務，濫用陳員超時工作，淪為血汗小編，致因公過勞死亡。

此外，對於為何沒有糾正新北市政府，監委葉大華表示，小編的進用是區長的權責，且只有區長最清楚陳嘉緯的工作狀況，因此具有最直接的義務跟責任。