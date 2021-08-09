臺鐵全台環島路網各幹線及支線、全車站自2016年提供電子票證服務至今已滿5週年，電子票證讓民眾持卡快速通過閘門，省去購票時間，便利了眾多通勤及學生族群。適逢臺鐵引進最新型區間車款，被外界喻為「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，臺鐵與一卡通公司特別合作推出「EMU900型立體造型一卡通」，立體車型加上嗶卡時車頭還會亮燈，超精緻極具收藏價值。首波由臺鐵夢工場網路商店獨家限量發售，8月9日起線上開賣，鐵道迷趕快蒐集起來，可別錯過了!

臺鐵新引進的「EMU900型通勤電聯車」日前亮相，亮眼的外型被外界喻為「史上最美區間車」。臺鐵與一卡通公司首度合作打造「EMU900型立體造型一卡通」，呈現EMU900型通勤電聯車精緻車型，不僅迷你造型搶眼，嗶卡搭車、消費付款或儲值時，車頭精心設計的LED燈還會亮起，不僅帶著同款式立體卡搭乘EMU900型通勤電聯車，超炫超吸睛，將票卡完成記名後，實聯制搭乘大眾運輸，還可降低接觸風險，保護自己也保護他人。

「EMU900型立體造型一卡通」，8月9日起獨家在臺鐵夢工場網路商店販售，首批限量900組，每組售價新臺幣450元，臺鐵還特別推出購卡加購EMU900指定周邊商品，可享最低74折起的優惠價及滿千免運活動，讓鐵道迷們可以一起把最美區間車周邊商品開心打包送到家！

粉絲敲碗成功！「TeamTaiwan in 2021一卡通」8月6日開賣。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

除了臺鐵EMU900電聯車變身一卡通之外，2020東京奧運羽球男子雙打冠軍戰終局那一記神準壓線球的畫面，也深植人心。在粉絲人氣加持下，終於順利爭取「#TeamTaiwan in 2021一卡通」發卡，卡面有#TeamTaiwan的字樣，除了標註「台灣隊」，更暗藏「挺台灣」的諧音。另右下角還標註IN 2021的字樣，除了抓住精彩時刻的In（界內）意涵，也為2020東京奧運在2021年舉辦留下紀錄。「#TeamTaiwan in 2021一卡通」每張預購價200元，每售出一張將捐出100元給重點培訓運動選手的學校，作為訓練經費或參賽經費使用。預購開賣時間從2021年8月6日晚上8點54分至8月14日為止，於momo購物網採限時不限量方式預購。此外，8月8日上午11點起至8月14日期間，在7-ELEVEN ibon也將同步開放預購，粉絲們別錯過收藏的機會。