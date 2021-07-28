因應全球氣候變化，各國支持電動車發展的政策趨於普遍，再生能源、低碳排放和永續運輸等主題，也成為頗受矚目的投資題材。證交所表示，今年投信公司送件來看，至少已有5支這類主題的指數通過認可或備查，相關ETF將可望陸續掛牌。

其中，國泰智能電動車（00893）ETF，已率先於本月上市。據集保結算所統計，國泰智能電動車ETF上市近1個月，受益人數從2.8萬人增加至約12.4萬人。

證交所表示，國泰智能電動車ETF以追蹤「ICE FactSet全球智能電動車指數」為目標，投資範圍橫跨世界各主要交易所上市股票，並鎖定自動駕駛及電動車產業供應鏈公司。該指數所選的30檔成分股，須符合流通在外市值10億美元以上、3個月日均成交值1千萬美元以上的條件，權重方面則有單一個股上限15％、前五大個股合計不超過65％之限制。

國泰投信表示，今年全球製造業先是面臨車用晶片荒，近期更因中國等市場新能源車的成長速度高於預期，使得電池產能供應跟不上電動車銷售而有短缺的情形，而國泰智能電動車ETF有約20％投資在電動車電池供應鏈，涵蓋鋰電池、新能源電池的生產製造，以及相關礦產開採供應商，持股包含全球主要的電動車電池製造商LG化學、松下電器（Panasonic）、三星SDI等。

依國泰投信於7月26日公告，該ETF已獲准追加募集，額度為195億元。證交所則提醒，由於這檔ETF連結海外股票且聚焦特定產業，除了市場風險、流動性風險等，也應注意國內外交易時間差異以及匯率波動的影響，建議先閱讀公開說明書並謹慎評估再投資。