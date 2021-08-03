德國百年大洪災重創當地工業，加速供應商移轉，據傳國際IDM廠已找上台灣長期合作夥伴、導線架廠順德(2351)，由於順德擁有相對穩定銅材貨源，IDM廠希望順德協助加速IGBT載板認證，讓順德耕耘已久的IGBT訂單有望落袋，對未來營運將是如虎添翼。

德國於7月中遭逢百年大洪災，位於德國的車用連接器廠及歐洲最大銅生產商Aurubis Stolberg工廠也遭重創，導致其銅製品廠停止生產，由於Aurubis Stolberg為國際IDM廠IGBT的重要供應商，此次洪災已導致全面斷線。

據外電報導，Aurubis Stolberg工廠位於亞琛附近的北萊茵-威斯特法倫州，每年生產約35000噸銅產品；據當地供應鏈釋出訊息，以受災程度來看，恢復到水災前生產恐要半年到1年時間，迫使國際IDM廠等廠商緊急尋求亞洲地區供應商，希望能降低水災衝擊。

據了解，IGBT載板採用的銅材為特殊合金銅，由於順德擁有上游材料技術，在水災前，順德IGBT已佈局3年，目前在認證中，國際IDM廠近日找上順德，希望順德協助加速IGBT載板及材料認證，在合格銅材商及順德聯手合作下，順德IGBT訂單可望落袋，對順德未來營運將是如虎添翼。

各項商品朝智能化發展，且5G、電動車、車用電子等新興應用滲透率提升，致使功率半導體導線架需求高度成長，也推升順德上半年業績表現亮眼。

順德6月合併營收達9.22億元，年成長35.1%，為107年7月以來單月新高，累計第2季合併營收為27.54億元，季增12.32%，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為52.07億元，年成長30.55%。

由於訂單能見度已達第4季，加上順利漲價，順德下半年業績看好，順德表示，今年整體營運很樂觀，全年營運有機會挑戰歷年新高。