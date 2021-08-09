旭東(4537)7月營收為1.06億元，月減50.39％，年增62.18％，累計前7月營收為12.78億元，年增17.55％，主要動能來自自行車的自動化設備。公司表示，疫情衝擊之下，使得民眾對健康與運動意識大為提升，加上各國政府持續提倡節能減碳，鼓勵騎乘自行車及電動自行車，並積極設置自行車道與補貼購買自行車預算，帶動自行車產業需求。目前終端自行車庫存水位仍相對偏低，對於上游的供料拉貨需求持續超過供給，而根據國際自行車領導品牌的看法，由於需求強勁，在補庫存需求下，預期每年皆有望有雙位數成長。

根據台灣自行車公會調查，今年前5月台灣傳統自行車、E-bike出口數分別年增27％、40％；自行車相關供應鏈廠商指出，台灣自行車雙雄今年業績將有雙位數成長，由於目前自行車產業持續供不應求，相關廠商亦積極擴產因應，帶動旭東相關設備出貨持續暢旺。

旭東由自行車開發設備起家，銷售實績遍及兩岸，由雷射切割機、焊接機及彎管機等，發展到自行車整廠一條龍設備，近年以自動化設備導向，開發出液壓管件到雷切一條龍生產，為自動焊接的後製程提供完整的備料系統。由於國際大廠產線近年全面朝向智慧化、更高附加價值領域來佈局，旭東於產線規劃初期即與客戶配合開發，因此旭東除受惠於此波自行車廠擴產需求外，亦受惠於自動化浪潮。

除了自行車產業外，2020年以來，面板設備需求自谷底回溫，今、明年皆維持成長態勢，半導體設備正與多個客戶配合進行認證，於2022年可望有較明顯貢獻，未來成長動能明確。