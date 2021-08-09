貨櫃三雄6日終於出現像樣的反彈，漲幅2%至4%不等，帶動航運類股資金比重站回3成以上，長榮、陽明、萬海本周將公布7月營收，不少投資人期待會有一波行情。專家透露操作航運股的2大獲利密碼，亦即從航運資金比重低於3成與6月中旬貨櫃三雄股價來做為短線或中長線逢低布局參考，並提醒投資人千萬別看到大漲就追價。

日盛投顧總經理鍾國忠日前在《理財達人秀》節目中提到，今年早先電子股資金比重約7、8成左右，到了6/16運輸類股占比高達50.1%，電子類股只剩下33.7%，航運股資金比重正式打敗電子股，6/15、6/16這兩天貨櫃三雄股價具有參考價值，代表市場上正式認可航運股可超越整個電子股的力道，這是很重要的指標。

他分析，6/16很嗨的運輸、電子加起來資金比重約84%，8/4成交值占比，電子64.6%、運輸18.6%，兩者加總83%；8/5電子資金比重63.9%、運輸18%，加起來82%，電子、運輸比重加總差不多82%、83%、84%，市場資金出現蹺蹺板效應。值得留意的是，8/5運輸類股成交量萎縮到18%，而電子股也沒有增加、衝不上去，代表原先在電子股的資金落跑了，不願意再做追漲。

鍾國忠表示，航運獲利密碼就是當該類股資金占比低於3成，市場信心相對疲弱時，投資人不妨在次日趁低檔買進船票，賺個短線差價。例如，8/4航運資金比只有18.6%，看起來行情不太妙，8/5成交量更低，就符合次日逢低買進時機。

至於本周航運股會不會再漲，鍾國忠打上大問號，因為周五電子成交占比50.8% ，運輸類股衝上31%，從指標股萬海差一檔漲停，最後尾盤賣壓湧現、股價壓回，表示一堆人又在玩當沖，航運成交比重3成多，籌碼必須再沉澱，此時投資人反而要站在賣方。

航運獲利密碼除了看成交量外，也可留意股價，6/15、6/16航運股資金比重正式打敗電子股，這兩天貨櫃三雄股價具有參考價值，像指標股萬海這波股價來到6/15、6/16位置約200元左右就殺不下去，出現強勁支撐。不論從量或價的角度來看，投資人可在這裡做布局。

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