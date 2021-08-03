根據證交所資訊，台股近10年平均殖利率4.11%，永豐金(2890)旗下永豐金證券指出，今年上半年股市資金寬鬆加上基本面走強展現後疫情行情大漲，加權指數創下歷史新高，根據統計，截至7月29日共有760家上市企業宣布配發現金股利，這760家企業算數平均殖利率為3.54%，在定存利率小於1%的低利年代，台股的高股息相當有吸引力，股價上漲時賺取資本利得，股價震盪又有殖利率保護，高殖利率股是存股投資的好選擇。

永豐金證券表示，投資人在除息的前一個交易日買進股票就有除息領息的權利，8月進入除權息旺季，正是新手投資人運用存股參與除息的好機會，目前「豐存股」提供92檔大型權值個股、37檔ETF與18檔智能組合，根據證交所最新除權息資訊，「豐存股」平台上8月即將除息的股票目前有10檔，以7/26收盤價計算現金殖利率最高達6.52%，有興趣的存股族可善用「豐存股」定期定額線上申購平台。

「豐存股」平台上8月即將除息的股票目前有10檔，包括：福懋(1434)、潤泰全(2915)、豐泰(9910)、亞泥(1102)、南亞科(2408)、中租-KY(5871)、開發金(2883)、台灣高鐵(2633)、長榮(2603)、微星(2377)等。

永豐金證券表示，存股投資受投資人認同積極參與，根據證交所統計，台股存股市場交易量從去年12月單月的21.8億成長至今年6月達32.9億，半年成長幅度達50%，同期間永豐金證券的「豐存股」平台交易量成長幅度達64%、超越整體市場水準，目前單月交易量突破3億元。