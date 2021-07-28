受疫情衝擊2020年全球汽車銷售量下降6％，但電動車登記量卻逆勢成長逾40％，電動車市場驚奇不只如此，2021年依舊驚喜連連，特斯拉7月26日公布2021年第二季財報，每股盈餘達1.02美元、營業利益率11％，優於華爾街預期，且第二季交車數量達20.6萬輛為歷史新高，帶動單季淨利翻10倍、達11.4億美元，毛利率24.1％，高於傳統車廠約不到10％的毛利。

法人表示，特斯拉是全球電動車龍頭指標廠，銷售及財報屢傳捷報，女股神Wood更堅定看多，預估2025年特斯拉股價有望上看每股3000美元，而此番榮景不僅體現於特斯拉，大陸電動車三巨頭2021年上半年交車輛也已超越去年總銷量，這在在透露出電動車市及智能電動車廠堅實的基本面，也為市場帶來巨大商機及股價想像空間。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出，全球最大20家傳統汽車製造商，有9成都明確表示將轉型賣電動車，但須了解傳統汽車大廠轉型不只需耗費成本還需轉型時間，像是傳統車商每賣出一輛電動車，其隱形成本還包括少賣出一輛燃油車，而這不免將壓縮傳統車廠之獲利。以10年前智慧型手機蘋果創新入市為例，在智慧型手機剛起步時，雖其與傳統手機同屬手機產品，但若蘋果賣出越多智慧型手機，傳統手機的銷量也就會跟著減少，因此投資傳統製造商未必會是投資人看好創新成長題材的布局首選。

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉指出，回顧2011年智慧型手機問世以來初期，傳統大廠雖開始轉型做智慧手機，股價雖曾一度追過智能手機品牌蘋果，但隨全球智慧型手機愈趨普及，迄今近10年來，蘋果股價強漲逾840％，遠勝傳統手機品牌廠起家的三星、漲幅約290％，因創新的地位與先進者優勢會直接反映在股價，且時間拉長，兩造的差距更是明顯放大，未來智能電動車廠贏面將比傳統車廠來得大。