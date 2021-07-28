小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。「航海王」光環失色，受到外資調降目標價影響，貨櫃、散裝類股全面走跌，陽明、長榮又遭賣壓調節，27日跌停作收，終場還有逾萬張排隊掛賣，台驊投控、正德、四維航、萬海、台航等跌幅也在5％以上，促使原先已處在警戒水準的融資維持率進一步下降，融資戶陷入追繳保證金，或是就此平倉斷頭的兩難困境。

【1】航運跌不休 融資斷頭壓力大

航運族群27日再度下殺，陽明、長榮雙雙打落跌停，失守季線關卡，累計股價自高點以來跌幅皆超過四成，融資維持率更是來到130％附近的警戒水位，融資追繳、斷頭壓力湧現，目前貨櫃三雄融資張數共約50萬張，較6月底高峰約55萬張已「瘦身」近一成。

【2】航運落難誰接棒？投顧：下半年亮點在電動車

特斯拉第二季在交車量、汽車部門營收、毛利率及營益率、稅後淨利均創下歷史新高，挾著特斯拉的好財報，市場也將焦點關注在賓士、戴姆勒、福特、福斯等傳統車商推動電動車進度，市場資金追逐下，推升鋰電池Global X ETF頻創高點。台新投顧總經理李鎮宇表示，下半年市場投資亮點，將由電動車供應鏈引領風潮。

【3】聯發科上半年每股狂賺33.65元 Q3再創新高

聯發科上半年財報出爐，稅後淨利為531.59億元、年成長305.3％，上半年每股淨利達33.65元，單是上半年獲利就大賺超過三個股本。針對第三季展望，聯發科執行長蔡力行預期，第三季合併營收最高將有望季增5％，再度改寫歷史新高水準。

【4】跟台積電對幹 英特爾2奈米2024量產

半導體大廠英特爾27日召開Intel Accelerated技術說明會並發布全新技術藍圖，宣布將於2024年進入埃米（angstorm）時代，並推出Intel 20A（2奈米）製程，預期2023年後問世、2024年進入生產。

【5】運價飆撐不住 美玩具大廠孩之寶Q3喊漲

美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）26日宣布，該公司計劃於今年第三季調漲旗下產品價格，藉此因應持續飆漲的原物料與運輸成本。孩之寶財務長托馬斯（Deborah Thomas）預估，今年海運成本約是去年4倍以上。