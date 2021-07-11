全國三級警戒延長至7月26日，不過許多人已經關不住了，某些熱門景點開始出現假日人潮，有民眾拍到今(11)日下午高雄茄萣區興達漁港外的大批排隊人潮，照片曝光後讓眾人傻眼，直呼好可怕。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片表示「好棒，好熱鬧的漁港喔」，從照片中可見，興達漁港招牌前後，至少排了4、50人等候進場，雖然看上去都有戴口罩，但長長人龍一個接著一個，並沒有保持社交安全距離，看了令人擔憂。

網友PO出11日下午興達漁港外至少排了4、50人等候進場。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

照片曝光後，讓不少網友又氣又怕，紛紛回應「感覺這邊有點恐怖」、「好可怕」、「感覺又要爆發了」、「先來微解封，之後微群聚」、「確診確起來」、「看到這種的，真的火莫名一直上來」、「刁民的日常」、「不要得病又在那邊靠杯靠腰」；還有眼尖網友回嗆原PO「看你拍照位置，你自己也跑去排隊？」。

根據指揮中心公布，雖然高雄已連續多天都沒有新增本土個案，但三級警戒仍未解除，而且包括風景區等多處，也要等到13日起才微解封，沒想到今天就已爆出排隊人潮。根據微解封指引，7月13日起包括國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區等戶外場所，應落實遊客戴口罩、量測體溫、保持1.5公尺社交距離，加強環境清潔消毒等衛生防護措施，並管制人流、營業分流。

對此，興達觀光漁市協會總幹事鄭瑞益表示，下午有控管場內的民眾人數在300人左右，但忽略了場外大排人龍，對此感到抱歉，未來會改進。