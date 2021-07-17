微解封第一個周末，麗寶樂園渡假區陸上樂園「探索世界」一早吸引不少遊客入園。（陳淑娥攝）

遊樂設施坐一空一，坐完馬上消毒，再換下一批遊客，以確保防疫安全。（陳淑娥攝）

疫情三級警戒延長至7月26日，中央宣布13日起微解封，今天是第一個周末，不少民眾帶著孩子外出放風。台中麗寶樂園渡假區陸上樂園「探索世界」一早吸引不少遊客入園，來自沙鹿的家長表示，孩子在家悶太久了，一直嚷著要到遊樂園玩。麗寶樂園表示，今天約有600人預約入園，假日人數控管1800人以內，讓遊客玩起來更安心。

民眾受疫情影響，許久無法外出遊玩，微解封第一個周末，不少景點陸續出現人潮。麗寶樂園渡假區陸上樂園「探索世界」早上一開園就有不少遊客入園。

來自沙鹿區的林爸爸帶著一家四口來玩，他說，之前都不能出門，在家悶太久，因為小孩想來樂園玩，今天一早就出門，而且園區有做人數控管，也是戶外空曠的地方，玩起來比較安心。

麗寶樂園渡假區指出，13日微解封以來，採上網預約入園方式，平日約有2、300人，假日則是翻倍約5、600人預約，遊樂設施坐一空一，坐完馬上消毒，再換下一批遊客，以確保防疫安全，陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5％。

為解決遊客用餐問題，麗寶樂園渡假區推出創新的防疫用餐服務，「以餐費抵房費」模式，安排麗寶福容大飯店獨立客房供「同一家庭4人」或「同行遊客2人」用餐。不過，有不少年輕人為了方便，乾脆採取早餐吃到撐，中午不用餐，一整天玩到爽後再出園吃晚餐。