臺北市立動物園鳥園區裡一對巴拉望孔雀雉夫妻，今年首度繁殖成功，但卻未有積極孵蛋行為，因此保育員便透過人工孵化，順利孵出巴拉望孔雀雉寶寶，有趣的是，巴拉望孔雀雉寶寶非常黏保育員，似乎把他們當成媽媽，模樣非常可愛。

臺北市立動物園的巴拉望孔雀夫妻過去雖有繁殖紀錄，但卻未能成功帶大幼雛，今年牠們在繁殖季內順利產下2顆蛋，不過保育員卻發現，鳥爸媽的孵蛋行為並不積極，擔心蛋恐會孵化失敗，因此決定改採人工方式孵化，儘管2顆蛋都有成功受精，但其中一顆蛋在後期並未順利發育。

巴拉望孔雀雉寶寶非常容易分心，有時吃到一半會不小心睡著。(圖/臺北市立動物園提供)

最終只剩一顆蛋於5月31日順利破殼，而巴拉望孔雀雉寶寶是由人工孵化，牠第一眼看到的就是保育員，因此雛鳥初期非常黏他們，誤將保育員視為媽媽，若是沒看到保育員的身影，巴拉望孔雀雉寶寶就會不安地大叫，模樣非常可愛，而保育員除了要安撫雛鳥的情緖外，還要教牠學習自行採食。

寶寶破殼後第一週，保育員每餐都要拿攝子充當鳥爸鳥媽的嘴喙，為雛鳥示範如何啄食飼料，且小寶寶很容易分心，有時吃到一半就睡著了。另外，保育員發現雛鳥雙腳內側一趾有異常彎曲現象，便利用膠質軟管和透氣膠帶作為輔具，慢慢地將腳趾拉直，第二階段再使用棉棒加強腳趾支撐力道，透過早期治療與復健，目前雛鳥的腳趾恢復狀況良好，不會影響後續抓握功能。

巴拉望孔雀雉寶寶有時會躺在地上做「日光浴」，利用紫外線殺死羽毛上的寄生蟲。(圖/臺北市立動物園提供)

早熟型巴拉望孔雀雉寶寶活動力高，目前已學會自行採食，一看到麵包蟲就會上前大啖一番，保育員還發現巴拉望孔雀雉寶寶在吃飯時非常率性，會先把飼料盆裡的飼料撥出來，這樣的動作卻很符合牠們在野外將地面挖開找蟲吃的行為。

巴拉望孔雀雉寶寶目前已能振翅進行短距離飛行，被帶至戶外探索時會展現十足好奇心，四處探索環境，遇到太陽時會斜躺下來做「日光浴」，這不是巴拉望孔雀雉獨有行為，在鳥園區的生態鳥園中，時常有鳥類斜躺在地上，民眾誤以為牠們不舒服趕緊通報，其實牠們是在做「日光浴」，鳥會斜躺在地上將翅膀打開，利用紫外線殺死羽毛上的寄生蟲，同時也能合成維生素D增加鈣質吸收。