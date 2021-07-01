彰化知名地標「喬友大樓」昨(30日)驚傳大火，造成3名消防員1死2傷的憾事。目前有一位消防員在加護病房觀察。不幸殉職的東區消防分隊隊員陳志帆父親也是義消，面對愛子命喪火場，陳父悲痛的說，一定要給家屬答案。陳志帆的胞妹中午也前往火場招魂，連續擲茭三次才獲得允杯。

陳志帆的父親表示，是不是氧氣瓶沒氧氣，還是有其餘的原因，一定要給家屬答案。

服務於彰化市東區消防分隊的33歲消防員陳志帆，當年在義消父親鼓勵下考上消防員，豈料今日他遭逢劫難，遭火神無情帶走，母親今（1）日出面悲傷表示，前2天他上班時才叮嚀要小心，「怎麼知道會這樣」，還說陳志帆是很乖的孩子，家裡不需要他負擔，可每個月他都會固定拿錢回家，「他拿錢回家，我就幫他存起來。」另外父親也感嘆說道，陳志帆很上進，最近才準備升等考試，怎知就先出了意外。

陳志帆離開的不只其父母難過，有革命情感的消防同袍也淚崩現場，提到陳志帆當時在火場失去聯繫，消防弟兄找到人時發現他氧氣耗盡，倒臥9樓浴室內，鼻酸畫面讓多年一起出生入死的同伴心都碎了，還有民眾拍下一張消防員蹲地掩面哭泣的照片，令人心痛萬分。

彰化消防大隊長劉錫垣表示，陳志帆挺進火場後曾以無線電回報場濃煙很大、需要協助，但之後就再無訊息；事後火勢控制時，消防隊清點人數才發現陳志帆不在，緊急派員再次搜救，才在旅館房間的浴缸內找到無呼吸心跳的陳男，CPR後仍回天乏術；而至於搜救過救時間過長，是否有派員送入氧氣瓶？劉錫垣表示現場須考量的因素很多，當下送氧氣進去不太容易。