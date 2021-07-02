6月30日晚上7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」大火，奪走4條寶貴生命，其中一名死者，還是英勇衝入火場，不幸殉職的33歲消防員陳志帆，消息一出，引發各界譁然，其妹婿昨（1）日也在臉書PO文，哀傷的表示「火神如果有眼淚，那是因為媽媽的心在淌血」，並描述家人第一時間聽到這起噩耗的經過。

彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

勇消陳志帆殉職，其妹婿昨日在臉書感傷發聲，文中指出，當日早上8時，他接到岳母電話，裡頭其口吻一如往常的平淡，於是便手機轉交給剛好人在旁邊的老婆，此時，眼前的電視新聞聲音有些吵雜，內容提到「彰化防疫旅館惡火...3名房客和1勇消...。」

接著，陳志帆妹婿聽到太太回應盡快趕去，掛上電話後便轉頭看著他直呼「那個出事的消防員是我哥！」第一時間看到新聞時，他和太太渾然不知，電視上說的勇消，就是他們摯愛的親人。

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回想當下，陳志帆妹婿表示「空氣彷彿瞬間靜止，從不可置信到無言以對，直到新聞快訊上直接出現姓名年齡。一個33歲的生命就此殞落⋯⋯就算如此我還是不願意相信。那位一直逗弄我鵝子的大舅舅、老是談著健身又常常因為值班不在家熱情消防員，最令人心碎的是一對父母再也等不到兒子回家⋯⋯。」

語畢，陳志帆妹婿強調，自己不清楚現場到底發生什麼事，也無意指責任何人，但他只知道「火神如果有眼淚，那是因為媽媽的心在淌血...」，並向天上的陳志帆喊話「捨身救人的背後，一定有另外一群人流乾了淚，這是哥哥最勇敢無懼的選擇⋯⋯也請安心踏上另一段旅程，繼續用你溫暖強壯的手臂守護大家。」

據悉，殉職的消防員陳志帆，為人非常和善且上進，不僅跟家人間感情緊密，同僚也都相當讚賞。火災當時，他是第一批頂著濃煙摸黑挺進火場的消防員，無奈卻在6小時後，於防疫旅館9627房浴缸被找到，當場無氣息，令人鼻酸。