喬友大樓大火是否是人為縱火，是否有錯失第一逃生時間，彰化縣消防局和檢調都還在調查中，百香果商旅9611號房重傷患者的家屬，今天在臉書貼文「 彰化防疫旅館大火，人員死亡真相」。指出濃煙越來越濃，防疫旅館人告知是「現場演習」「誤觸警鈴」將隔離人員騙回房內，並將現場的防火門鎖死。消防局表示，真相還在進一步調查，確定防火門有關，防止濃上竄，防火門不可能鎖死。防疫旅館蔡姓負責人也表示，2位旅館人員陪同房客到最後。

臉書全文如下：

「我是百香果商旅9611號房重傷患者的家屬，現在我叔叔目前還在加護病房插管急救中？這次的事件我發現媒體報導的都只是表面，想替大家還原一下當時現場情況。

首先，原先大多數人都發現濃煙越來越重，已經準備要從房間逃生了，但卻被防疫旅館的人告知是「現場演習」「誤觸警鈴」將隔離人員騙回房內，並將現場的防火門鎖死。

再來，明明有人已經先行逃脫，並至一樓告知百香果商旅的老闆趕快叫隔離人員疏散，但旅館老闆的回答卻是叫他也快點回房間不然會被罰錢。

下面有附上一張我叔叔6／30當天晚上大約8點半的時候傳給我爸爸的照片，那個時段都已經濃煙密佈了，口罩都被燻成這樣。叔叔大約晚上9點的時候跟爸爸通電話，那個時候叔叔是用濕毛巾嗚著口鼻講話。

凌晨大約3點半，叔叔是最後一個被擔架抬出來的，臉全是黑的，當時爸爸腿都軟了，一直叫叔叔的名字，叔叔的嘴角才動了一下？整整8個小時以上，叔叔都一直待在濃煙密佈的9樓無法逃生，消防人員帶氧氣罩都有人撐不住了，何況是無辜的隔離旅客

最後，死傷的全部都是隔離人員與消防員，為什麼旅館人員全部都自行撤離，放任別人在樓上自生自滅！這件事情非常之荒謬可惡，這些隔離人員並不是確診者，防疫旅館的人有必要這樣嗎？如果那個時候飯店人員自己要疏散的時候可以即時告知隔離人員並且疏散，說不定就不會有這樣的憾事發生了，這真的是草菅人命，完完全全的人禍！」

防疫旅館蔡姓負責人表示，火災發生一直後就在現場，直到凌晨撲滅，才陪同消防人員到各房間一一確認，是否還有受困者，因為房門是電子鎖，可以外出，但門打開再關上後，從外面要進入，後就還要用電子卡才可以開門。