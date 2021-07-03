獨自出門失聯將近5天的男大生陳鈜謀。（翻攝自臉書「宜蘭知識＋」／胡健森宜蘭傳真）

防疫期間大家都盡可能地待在家中不要外出，但宜蘭縣19歲的大一男學生陳鈜謀卻在6月28日下午未帶手機出門後失去聯繫至今，家人焦急不已，除透過警、義消人員搜尋，也希望如果有人發現男學生的蹤影，請盡快提供線索協助找人。

已經失聯將近5天的陳鈜謀就讀台北市立大學一年級，身高約175公分，身形較為瘦弱，在6月28日中午身穿胸前印有M字的暗紅色條紋長袖、運動長褲外出，從員山路一段接大鬮路、湖東河堤及蜊埤路一路步行前往員山福園方向後失去蹤影，身上沒有帶手機，家屬及搜救人員調閱附近監視器，發現陳鈜謀最後的身影是在出門當天下午2點左右，出現在「員山福園」（宜蘭縣立殯葬管理所）周邊。

焦急不已的家屬透過友人及警消在失蹤地點附近展開搜尋，但陳鈜謀似乎在踏進福園後就神隱了，協尋的友人表示，由於這段路的監視器有限，無法順利串起陳同學的行蹤，因此

希望路過這段道路的車主能提供線索，協助家屬盡快將陳同學帶回家。

失蹤男大生的母親說，陳同學本身比較抑鬱，6月28日中午12點55分，先在住家旁邊躲起來，之後又趁家人不在偷偷跑出門，「他自己功課壓力大，就是心情不好，情緒上不是很正面。」

陳同學的家屬及親友也在臉書宜蘭地方群組緊急PO文，特別要拜託6月28日下午2點至下午7點左右，有經過員山福園跟蜊埤路的民眾，盡快撥空回放行車記錄器，透過記錄器畫面提供可能的線索協助搜救，一起幫忙尋人、救人。