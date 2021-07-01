彰化市火車站前地標「喬友百貨」大廈，6月30日晚間近8時發生火警，造成4死20傷慘劇，除3名住客外，當時挺進火場搶救的消防員陳志帆，因空氣瓶氧氣用盡，倒臥在9樓9627房浴缸內，被同袍發現時，已無吸吸心跳。陳員父母得知噩耗悲慟表示，希望消防局能夠釐清責任，盡快給家屬一個答案「不要基層做得半死，上司等著領功勞。」

彰化市地標、15樓高的喬友大廈大火，樓上為防疫旅館。（民眾提供）

陳員父母指出，陳志帆是家中唯一的兒子，從小看著義消父親四處救人，因此立志成為消防員，退伍後在父母鼓勵下順利考取，進入消防體系服務已有5年。陳父表示，他半夜接到消防局電話得知兒子殉職消息，內心萬般不捨，陳母則悲痛萬分哭喊：這兩天才提醒兒子出任務值勤要凡事小心，沒想到竟天人永隔「我唯一的兒子耶！」

陳父說， 兒子2014年考上消防員之前，還擔任6年義消，從事消防工作10多年，夫妻倆很支持兒子從事消防救命的工作，不料竟要面對白髮人送黑髮人的場面，他哀痛又無奈說，清晨接到電話時，無法形容內心的震撼與痛苦，到底是氧氣瓶沒氧氣了還是其他原因？希望消防局能說清楚給個交待，還說：「上司只會喊起喊落指揮，有功勞都是他們在領，基層忙得要命，還要被罵，不能基層做得半死，上司等著領功勞」。

除了陳志帆不幸殉職，另有2名消防員也受傷，1人因遭嗆傷頭暈送彰基醫院救治後無礙，另1人為25歲陳佑維，與陳志帆同一組進入大樓搜救，卻因不慎跌落樓梯後摔傷先行撤退，在9樓窗邊被救下樓，他在窗邊揮動手電筒等候隊友救援的畫面被網友和媒體拍下，被送往秀傳醫院加護病房治療後，已轉至普通病房休養。