彰化市知名地標「喬友大樓」30日9小時惡火，釀出4死22傷的悲劇，不僅奪走年僅33歲勇消陳志帆的寶貴生命，3名檢疫住客也命喪火場，引發社會譁然，其中一名43歲印尼籍外籍女看護死者，還是一採陽性的確診個案，本來已經康復，被送往檢疫旅館自主健康管理，即將期滿卻遭逢不幸，而且警方連夜試圖連絡其家人都未果，至今無人認屍，令人不勝唏噓。

根據警方指出，這是彰化火車站前喬友大樓第4次發生火警，也是傷亡最嚴重的一次，而且7、8、9樓目前改建為「百香果商旅」防疫旅館，30日晚上大火悶燒，一度讓31人受困，警消9小時奮力搶救後，仍奪走檢疫中的陳姓房客（男）、倪姓房客（男）、一名外籍移工（女）以及33歲勇消陳志帆的生命。

其中外籍女移工是彰化爆發院內感染時一採陽性的確診個案，本來已經康復，被送至檢疫旅館自主健康管理，本來將期滿，無奈卻命喪火場，而且警方連夜連絡女移工家人都未果，至今都還沒人認屍。

針對這起惡火釀災悲劇，彰化縣長王惠美昨（1）日上午也在臉書PO文哀悼，表示「昨晚百香果商旅大火，雖經過近9個小時搶救，仍傳來不幸消息，火警造成4人死亡憾事（其中1人為消防人員），願逝者安息，感謝消防同仁盡忠職守，相關火場調查工作也展開以釐清責任。」但此文一出，當地許多網友不領情也不買單，留言狂刷「真的！這棟大樓真的很可怕！為什麼不拆除？又老舊，根本是危險建築」、「拜託把這棟燒過好幾次的大樓打掉重蓋，做好消防安全設施，別再讓無辜的人死在裡面好嗎？」「昨晚睡前還看到全員平安的，怎麼會這樣，這裡根本應該全部打掉的，什麼活化應該不可能了」，紛紛要求彰化縣府重視老舊大樓的安全管理問題。