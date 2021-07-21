疫情微解封，67歲戴姓男子因為無聊，且覺得已經打過第1劑疫苗，於18日晚間相約3名友人到路竹區延平路某巷弄的住所打麻將。湖內警方獲報到場查處，依法開出4張舉報單，函送衛生局查處。

湖內警分局路竹分駐所於7月18日晚間9時許，接獲民眾檢舉路竹區延平路某巷弄內的民宅有人在打麻將，且交談與洗麻將牌的聲音妨害安寧，希望警方到場了解。

警方到場發現室內有一桌麻將桌，戴姓男子與另3名友人正在打麻將。眾人表示，他們沒有賭錢，純粹是娛樂。當員警詢問為何在疫情當下仍做「非必要社交集會」時，戴男說，因為無聊，且心想日前有注射過第1劑疫苗，染疫風險應已大幅降低，才會找友人打麻將解悶。

這番話讓員警哭笑不得，鄭重叮嚀民眾，雖國內疫情逐漸趨緩，但目前仍為三級警戒，為杜絕任何傳播可能，類似的非必要集會應先全面禁止，才能確保安全。

高雄市長陳其邁已經於5月27日宣布，高雄市即日停止非同住者的室內非必要社交聚會，如打麻將、橋牌等，呼籲民眾忍耐、配合。湖內警方籲請民眾配合市府政策，共同對抗疫情。

湖內路竹疫苗打麻將