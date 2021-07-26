國內截至昨天共有14262例本土個案，其中彰化縣佔了269例，彰化縣政府根據縣內的本土確診，製作「在不同接觸環境之下的感染率」圖表，發現打麻將的染疫機率高達100%，同住一戶的感染機率也大於80%，唱歌社團、同病室病人、共乘轎車、同戶分層同住感染率皆在50%以上，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，在密閉空間長時間共處，特別是通風不良場所，染疫風險都大增。

圖為在不同地點的新冠感染率，打麻將風險最高。(彰化縣政府提供)

葉彥伯昨天(25日)表示，從實際案例分析每個場域的染疫風險，風險越高的地方管制就要越謹慎，包括同桌打麻將感染率100%，也就是全部染疫，同住一戶或宿舍感染率大於80%，唱歌社團活動及同病室病人感染率都是75%，共乘汽車67%，同戶分層同住50%，泡茶聊天33%、親友聚會派對20%、學校同班同學與職場同辦公室皆為3至6%。

葉彥伯表示，由以上場所可歸納出，有3種情境會造成感染新冠肺炎風險增加，第一是拿下口罩，如：飲食、喝茶聊天、唱歌等，第二是口罩無法正確穿戴或維持在正確位置，如：打牌打麻將、室內體能活動等，最後是在密閉空間，長時間互動或共處時，尤其在通風不良場所，染疫風險都會大增。

拿下口罩、無法正確配戴口罩、在密閉空間都會使染疫風險大增。(彰化縣政府提供)

葉彥伯表示，7月27日至8月9日全國降為二級警戒，是一個很重要的觀察期與病毒潛伏期，觀察這兩周疫情如何變化。提醒非同住者的室內非必要社交活動仍要禁止，包括喝茶聊天、唱歌、打麻將、打牌等。餐飲內用應全面使用隔板、彼此距離1.5米、每次翻桌都要消毒。