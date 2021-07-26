桃園市39歲蔡姓男子，在今年5月初結識同為39歲的鄧姓女子，兩人雖未交往但維持著性伴侶關係，本月23日凌晨4點多，蔡男前往鄧女位於平鎮區的住家欲求歡，未料卻被鄧女拒絕，雙方因此發生口角，蔡男一怒之下動手開始打人，鄧女拿起茶几上的水果刀反擊，一刀刺進蔡男心臟，鄧女自知殺了人打電話向警方自首，平鎮警方獲報將蔡男送醫仍不治，全案依殺人罪嫌移送法辦。

警方表示，蔡男與鄧女自從認識後，時常因為細故發生爭吵，兩人並未交往不是男女朋友，但維持著性伴侶的關係，蔡男平日擔任搬運工，23日趁下班後前往鄧女住家求歡，因為遭到拒絕惱羞成怒，先是破口大賣並動手毆打鄧女，鄧因而反擊隨手拿起茶几上的水果到刺向蔡男，未料卻一刀刺進他的心臟，但事發後她沒有馬上報案也沒有叫救護車，因而錯過急救時機導致蔡男最後死亡，鄧女在案發後14個小時才因為受不了良心譴責向警方報案自首，且警方到場時她還有自殘行為。

員警說，鄧女當下身體確實是有被毆打的傷勢，讓她簡單包紮後製作筆錄，鄧女說是情急之下才會還手拿刀反擊，不是真的想要殺死蔡男，警方根據現場跡證研判並無共犯，全案依殺人罪嫌將她移送，鄧女遭羈押以進一步釐清犯案動機。

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