3年前轟動一時的大陸杭州保母縱火案，男子林生斌痛失愛妻朱小貞與3兒女後，營造出心碎丈夫、深情男形象，獲得廣大同情，微博吸引超過430萬粉絲追隨，又創立童裝品牌「潼臻一生(意指：同貞一生)」，銷售量屢創新高。然而林生斌6月底突然宣布再婚生女，形象瞬間崩塌，朱小貞父母更向媒體爆料，透露女兒生前曾提過林生斌「出軌又家暴」。

保母縱火案發生後，林生斌打著受害者形象，以「老婆孩子在天堂」為名開設社群帳號並更新近況，深情形象吸引超過430萬粉絲關注。但他6月底突然PO文宣布再婚生女，引發大陸網友兩極評論，有人送上祝福，開心他有了新人生；但更多網友則是痛罵：「一邊用深情人設賣貨，一邊懷孕戀愛生小孩。對你不禁肅然起敬，真的活得太通透了，以後別消費過世的人」、「拿著上億賠償金，消費著大家同情心，除去打官司一年，曖昧一年，懷孕一年，也就是不到一年他就重新開始了」。

而朱小貞父母也在事件後首次發聲，他們7月30日接受《鳳凰周刊》專訪，透露曾聽女兒提起林生斌「出軌家暴」。

朱小貞父親表示，二人的婚後生活並非如林生斌描述的那麼幸福，出事前朱小貞就告訴父親，林生斌外面有女人，還稱林生斌借給老家人的錢拿不回來，兩人的感情出現了問題。朱小貞父親認為，「他也不顧家，顧家的話也不會發生這種事（縱火案）。」。

朱小貞母親更透露，2015年或2016年，林生斌對朱小貞有家暴行為。當時她發現朱小貞頭上有個「大包」（傷口腫脹），而女兒稱是林生斌打她，「我去摸嘛，我女兒不讓給我摸。」。

面對朱小貞父母的指控，林生斌的哥哥林生鋒跳出來為弟弟辯護，他向《新京報》表示，夫妻吵架很正常，哪個夫妻不吵架？他更強調，林生斌再婚生女已跟朱小貞父母報備和協商，朱家也同意。

至於遺產問題，林生鋒宣稱由於簽了保密協議，他不知道具體賠償金額。但是據他了解，除了還房貸，大部分錢都給朱家父母。他更說「如果說林生斌是預謀殺人，我懇求法律制裁他；如果林生斌不是這樣的，那些造謠的人我也希望他們得到處理。」。