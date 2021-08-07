大陸山東省臨沂市一名患梅毒的男子，15年前支付1700元人民幣，娶到一名患腦性麻痺的女性做為妻子，兩人陸續生下9名孩子，如今妻子與6個月大的兒子也染上梅毒，由於一家生活環境極為惡劣，孩子甚至經常吃不飽，此事件也因此曝光，引發外界撻伐。

根據《中國新聞周刊》報導，來自臨沂蘭陵縣的馮姓男子，15年前支付1700元人民幣（約新台幣7300元），給一名患腦性麻痺趙姓女子的母親作為撫養費，順利將趙女娶回家，兩人陸續生下9個孩子，如今最大的女兒已15歲，而最小的孩子僅6個月大。

不過由於馮姓男子患有梅毒，而且一直未有治癒，導致妻子與6個月大的兒子也被感染，他們的家境非常差，生活條件也很惡劣，孩子經常吃不飽，家中碗裡的米飯上甚至爬滿蒼蠅，目前靠著低收入戶補助生活，有時馮男孩還會帶妻小至街上賣藝維生。

此事件曝光後，讓大陸網友非常氣憤，由於趙女屬無行為能力人，身體殘疾還患有癲癇，根本無法表達個人意願，因此許多人都指控，馮男「買妻」行為已涉及性侵，更質疑當地政府為何遲遲未介入處理，讓這一家孩子生活在煉獄裡。當地民政部門則表示，腦性麻痺的妻子無法表達個人意願，因此一直未允許雙方登記結婚，相關部門也曾多次勸說馮男結育。

鄉鎮政府得知狀況後，已派人至現場幫忙打掃衛生，並替一家人進行治療，也安排2名適齡的孩子入學讀書，另外還有熱心民眾送食物與衣物給他們，目前這一家人的狀況已獲改善，但馮男的「娶妻」行為算彩禮還是買賣，是否屬於性侵，政府人員則表示，目前已難以界定。

但北京市京師律師事務所律師許浩則認為，假若男方在明知女方無性自主意識，還與對方發生關係，此行為是構成犯罪的，也就是強姦罪，「此外，男方若已知自己患有梅毒等性病，還與他人發生關係，造成傳播，也有可能會構成故意傷害罪」。