為鼓勵青年就業，勞動部推出「青年尋職津貼」，最高可領到3萬2000元的獎勵，預計下週一（16日）正式上路。

一、 補助金額：達成指定條件，3個月內總共可領到3萬2000元。

二、 申請資格：15至29歲未就業的應屆畢業生，以及去年畢業的役男。

三、 申請方式：

1.符合資格的青年先到「台灣就業通網站」成為會員，並參加心理測驗評量或者是參與數位學習平台就業促進課程，即可先領2000元尋職津貼。

2. 後續每月1萬元的尋職津貼將以30天為一期審核發放，每期都有不同的尋職要求，青年也必須將求職行為及紀錄上傳網站審核。

3. 參與青年尋職津貼計畫後，可以繼續參與「青年就業獎勵計畫」、「安穩僱用計畫」或「青年職得好評計畫」，穩定就業並達成指定條件，就可獲得另外的獎勵金。

找到工作後，穩定就業再加碼。（勞動部提供）

也就是說，8月16日登錄參與青年尋職津貼計畫，在9月30日前找到工作，可以領1萬2000元；穩定就業6個月再領3萬元，合計可領4萬2000元。若不幸三個月後沒找到工作，參加就業諮詢後成功找到工作，穩定就業3個月可領3萬元，合計可領6萬2000元。