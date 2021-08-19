離岸風電最大餅爭逐起跑。經濟部今正式公布離岸風電第三階段區段開發遊戲規則，15GW容量在10年內分兩階段招商，首階段9GW明年8月底開始收件競標，最晚10月放榜。出爐的分配要點，明確限制持股20％的申請人或股東，其獲選容量最多為500MW，避免業者「化整為零」投標，一次掌控多個風場。

另投標上限「天花板」，先前草案設定以台電最近一年化石燃料平均發電成本（迴避成本），每度約2.18元作為上限金額，但此遭風電開發商抗議太低，這次正式公告經濟部順應業者聲音，調高到2.49元，出價下限則仍維持0元。

雖然可預期業者都會以低價搶標，但未來發電後，風電商將可找民間需綠電的企業去賣，未必要照得標價售給台電，因此競標價格上限，攸關業者未來談判成本，成為關注焦點。

經濟部對此補充，在考量綠能成本及民間綠電交易市場成熟，改以2019年第二階段潛力場址競標的廠商得標價去加權，修正為2.49元，如此仍低於現行平均電價2.6元，沒有給太高。

依據今日發布的「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」，從2026年到2025年政府共釋出15 GW容量，前6年為首階段，分3期丟出共9 GW辦理選商。後4年為二階段，釋出6GW容量，屆時以第1階段選商結果、國際技術發展調整規則。

9GW容量中，每案單一風場以500 MW為上限，政府可彈性增加100 MW分配容量。9MW拆成3期，每期3GW，會有5到6個風場可競標。要點今天公布後，開發商有1年時間籌備風場環評作業，明年8月底投件競標。官方進行審查與比價，預計9月到10月公布得標者，業者簽完行政契約即可著手建置。

經濟部將以「履約能力審查」及「競比作業」兩階段選商，通過能力審查業者才可參與競比作業，依投標價格高低決定獲選業者，分配風場併網年度及容量。

另外，要點也規定，直接或間接持有20％股份的申請人或股東，獲配容量不得超過500MW。能源局表示，這個規定是避免有同一開發商，化整為零，一次拿下4到5風場，壟斷開發權，造成不公平現象。