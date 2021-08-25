中秋節是社福團體推出產品銷售的重要檔期，今年受疫情衝擊，月餅市場買氣明顯下滑，目前伊甸台東庇護工場的中秋預購量僅有1.5成，另外，牧心庇護工廠今年目標2000盒，訂單到現在也僅約300盒，期盼社會各界踴躍訂購，給弱勢孩子們1個機會。

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，伊甸庇護工場長期以來幫助身心障礙朋友學習自立生活與訓練工作技能，今年上半年因疫情衝擊，訂單量相較往年大幅縮減，其中，台東庇護工場有6位身障者，月餅禮盒目標900盒，目前的預購量僅有1成5，眼看離中秋節剩下不到1個月，讓他們非常憂心。

陳智宏說，伊甸今年取得「小王子」形象授權，將其獨特的溫暖筆觸與畫風設計於包裝上，產品也推陳出新，好美味、好包裝、期待為身心障礙者找到好出路。

此外，牧心智能發展中心主任許秋霞表示，庇護工場有18名憨兒，5月疫情暴發以來，捐款縮水400萬元，沒想到雪上加霜，7月推出的中秋月餅目標2000盒，迄今訂單只有300多盒，跟往年比，約2成都不到，如果月餅又賣不好，將會衝擊到憨兒的生計。

她說，中秋月餅禮盒是庇護工場最大的收入來源，牧心庇護工場疫情期間停業了兩個月，好不容易盼到了恢復工作的日子，但卻也接到好多電話取消原本的訂單，原本每天可以工作至少4至6個小時的憨兒們，現在不到上午10點工作都做完了，收入瞬間銳減，對未來也開始有點茫然。