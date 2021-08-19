高市勞工局推廣「續雇高齡者計畫」，企業雇1人最高可領25.8萬補助。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高市勞工局為鼓勵企業繼續雇用逾65歲高齡在職勞工，只要每繼續雇用1人，可領取最常18個月、最高25萬8000元的補助，推廣「繼續雇用高齡者補助計畫」今年已輔導27家事業單位申請繼續雇用近百位高齡者，勞工局將辦理4場「銀髮人力企業大補帖」座談會，探討高齡化勞動力政策及案例分享，有興趣的事業單位可報名參加。

高市勞工局表示，「繼續雇用高齡者補助計畫」自今年2月開辦以來，符合規定的企業繼續雇用逾65歲以上高齡在職勞工，前6個月補助事業單每人每月1萬3千元，7至18個月補助1萬5千元，每繼續雇用1人最高可獲補助25萬8千元。

勞工局今年已輔導27家事業單位申請繼續雇用近100位高齡者，企業規模以雇用員工人數200人以下的企業有近90％，產業類別則以傳統製造業40％居多，清潔、保全等支援服務業則有近30％。勞工局指出，透過計畫推動將高齡者留在職場，不僅調節勞動力供需，且高齡者累積多年的工作技能和經驗可傳承給年輕後輩，有助於世代交流學習。

勞工局周登春局長指出，為鼓勵事業單位善用中高齡及高齡者人力資源，除了補助之外，另有推動職務再設計計畫，補助事業單位改善設備機具與工作輔具，以協助排除造成中高齡及高齡者工作障礙的因素，進一步預防造成肌肉、骨骼症狀的風險。

勞工局舉辦的4場「銀髮人力企業大補帖」座談會，有興趣的事業單位也可報名參加，可洽勞工局訓練就業中心（07-7330823分機410）。