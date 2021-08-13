「JKF女郎」Lena鐘伊柔在臉書直播推銷食品，1名沈姓男粉絲狂砸600多萬元支持，直到積蓄花完，竟發現鐘女開始疏遠，讓他氣得控告詐欺。台北地檢署認為，鐘女收錢後確實有交付商品，頂多只能算是消費糾紛，不構成詐欺，13日處分不起訴。

今年33歲的鐘依柔身高168公分，體重49公斤，擁有34D、24、33的魔鬼身材，是上頗有名氣的外拍模特兒，曾榮獲「國際華裔太太＆馬來西亞環球夫人選美賽」冠軍。她今年參加「JKF第二屆百大女郎」票選活動，與500多位美女競爭，最後獲得第3名佳績。

檢方調查，職業是公務員的沈男，2018年間到台北某展覽參觀，認識在展場擔任Show Girl的鐘女，並成為鐘女的粉絲，得知鐘女有在臉書直播販售月餅等高價禮盒，開始砸大錢幫忙衝業績，多買的部分則請鐘女直接捐給孤兒院、養老院等機構做公益。

沈男1年多花了600多萬元，就為了得到鐘女青睞，沒想到積蓄花光後，鐘女竟開始疏遠他，讓他覺得遇到「愛情騙子」，氣得控告鐘女詐欺。

但檢察官認為，詐欺罪要件是「施以詐術」騙取財物，但沈男付款買貨，鐘女也依約交貨，雙方買賣是你情我願，根本不構成詐欺，而鐘女後來也與沈男解開誤會，沈男並遞狀撤告，但因詐欺屬告訴乃論之罪，無法撤告，檢察官還是得偵結，處分鐘女不起訴。