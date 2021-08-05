雲林一名人妻小萍（化名）發現丈夫疑似外遇，荒唐行徑一籮筐，小萍在丈夫包包中發現汽車旅館牙刷組、治療性功能的藥物，此外，丈夫經常徹夜不歸，並突然半夜拿著枕頭外出，稱要去媽祖廟裡睡一晚等，人妻忍無可忍，向法院提告求償精神撫慰金。雲林地院審結，判人夫、小三要連帶賠償25萬元。可上訴。

判決書指出，小萍主張與丈夫自2017年結婚，育有1子女，婚姻相當幸福，但於2020年9月起，丈夫行為出現異常，不僅突然傳送陌生女子躺在床上的照片又旋即收回，她還來不及詢問時，丈夫就先聲奪人回覆，「麻煩，我很累」、「還有別找碴」。

小萍表示，有次小孩不小心踢到丈夫的包包，包中竟掉出汽車旅館的牙刷套組；同年10月間開始，丈夫總是於晚上6時出門，不在家吃晚餐也不接電話，直到隔日中午才返家，多次無故外宿。

小萍透露，實際詢問丈夫外宿理由，卻得到，「我去彰化的媽祖廟靜坐整晚，還把枕頭帶去媽祖廟裡睡」的回覆，繼續探究去了哪間廟，並表達同行的意願，卻又全被拒絕，丈夫還會因此暴氣，要她別繼續問。

不僅如此，小萍還在丈夫的包包發現沒看過的鑰匙、門禁感應磁扣、治療性勃起障礙的「威達挺」藥物等。小萍不滿婚姻遭到丈夫與小三破壞，且獨自面對鄰居的流言蜚語，已對她的精神上造成極大損害，向2人請求連帶賠償精神撫慰金80萬。

對此，人夫辯稱，與小萍已3至4年沒行房，有次他有需求時，小萍表現出厭煩，還在過程中造成他生殖器撕裂傷；且婚後小萍無工作與收入，卻拿錢如拿水，實在負擔不起其開銷。小三聲稱，是因為需要錢才與人夫發生性關係，但小萍婚姻破碎並非因為她。

雲林地院法官勘驗對話紀錄，判定人夫與小三曾互傳，「親愛的」、「妳不用偷吃啊，我自願讓妳吃」、「我心只屬於你」等，判定2人確實是男女交往狀態，且有人夫親吻小三臉頰、小三裸上身只圍浴巾、人夫裸體、小三大腿吻痕等照片。

法官認為，小三明知人夫已婚，卻破格交往且多次發生性行為，還拍攝裸身或親吻的照片，已嚴重破壞小萍的婚姻狀態，參酌雙方經濟能力後，判2人須連帶賠償25萬元為合理。可上訴。