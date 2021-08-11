「最美博士」許藍方被爆與已婚醫生學長不倫戀，早前人夫醫師更發布聲明，認了與許藍方在去年9月至11月發生外遇行為，造成妻子痛苦不堪而道歉，但許藍方仍舊堅決否認偷吃人夫，今(11日)更3度發聲明，表示將提告並追究人夫誹謗名譽等法律責任。但知名律師王至德則認為，許藍方的提告動作已經慢了一步。

律師王至德今(11日)在臉書談許藍方不倫戀風波，直言許藍方的危機處理方式真的很不ok，可以說是最壞的處理方式。他認為若外遇不是事實，許藍方最應該做的事情就是立刻請律師提告妨礙名譽，並同時要求賠償名譽損失，「這種八卦太多了，只有請發表聲明根本就沒有辦法說服我們這些看戲的民眾，沒有強硬的作為，發揮不了任何的作用。」

若外遇是事實呢？王至德稱那許藍方有兩種處理方式，要就是全盤否認到底，並拉攏人夫醫師串通好說詞；不然就是一開始就低頭認錯，迅速躲起來避風頭，並私下聯絡正宮道歉，把該賠的賠一賠、該公開道歉的就公開道歉，等過一陣子健忘的民眾自然還是會買「最美博士」的單。

同時也有網友留言提醒，許藍方稍早已經發出聲明，表示將提告人夫醫師誹謗名譽。但王至德則回應：「已經慢了一步了，第一時間就應該要提告，態度要擺出來，看戲的人才會信，等對方打臉之後才說要提告，看起來就算像被逼到沒有退路才只好勉強提告，就算許博士真的沒有偷情，也讓看戲的我們半信半疑了。最好的方式應該是第一時間就提告，反正可以撤告，等風頭過了再撤告就好了，這種算是訴訟策略的基本應用了。」

王至德還提到，他認為整起事件當中，最爽的就是老公，因為如果偷情是事實，他可以跟老婆一起對付小三，也可與小三聯手，一起對方老婆，無論怎樣都不吃虧，「就算老婆堅持要告到底，老公至少也吃了小三，也不算太吃虧，最多算是罪有應得而已，所以只要當偷吃的老公，就是立於不敗之地了。」