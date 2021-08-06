台北市長柯文哲。（北市府提供）

北市日前宣布萬華茶室9月將有條件復業，不准陪侍外也要求違建限期拆除，遭批評「行抄家之實」恐治標不治本。台北市長柯文哲表示，所謂「萬華茶室9月要復業」的說法並不正確，因中央尚未下令開放，且政府要善用危機處理問題，須在解禁前做好準備，避免可能感染再度發生，不可能和過去一樣完全不管，這是不對的。

萬華茶室曾在5月中成為新冠肺炎風暴中心，北市府勒令名為小吃店、清茶館等172家業者停業，若可復業會另行公告。隨後柯市府成立專案小組，重整萬華茶室的管理SOP，透過溝通宣導、復業輔導及稽查管理3階段，最快9月即可復業。

柯文哲澄清，所謂「萬華茶室9月要復業」的說法並不正確，第一，八大行業要開放須等中央下令，北市不可能先開放，第二，每個危機就是轉機，作為政府要善用危機來處理問題，如果有天中央下令解禁，「難道過去那些萬華茶室就無條件放給他，重新跟以前一樣嗎？」

柯近一步指出，很多業者使用執照名為小吃店，但明明有女陪侍，甚至根本沒執照又違建，北市知道不可能一次到位或完全禁止，但必須要管理，包括公安、食安、噪音、環保及違建等面向，也許八大行業最終會解禁，但在那之前要做好準備，不希望有任何可能的感染再發生。

媒體提及茶室復業專案定調為「萬華重新出發、色情零容忍」，是想改造茶藝文化？是否會造成特種行業亂竄？柯說，這是很難的題目，因4000年沒解決的問題，別想在4天解決，但不可能和過去一樣，總是要往前進步，從食安、公安、消防、建管等面向管理，這要做管理是合理的，「這總可以要求吧？」還是要一步一步去做，不可能和過去一樣完全不管，那是不對的。

至於茶室聘雇非法移工將予以法辦，是否抵觸過去喊出的「移工特赦令」？柯則說，當時是為了公衛緊急問題，因為不能放任他們沒篩檢、變成感染源，但在疫情控制後，仍要嚴肅面對，不能讓台灣有超過5萬名以上沒身分證、健保卡的黑戶亂竄，成為公衛、公安破口，哪有國家放任沒身分證的人在島內亂跑，這不是正常國家該有的現象。