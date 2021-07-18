家家有本難念的經，一名媳婦上網吐露心聲，稱她今年22歲，才結婚半年，婆婆一直催想抱小孩，無奈她的肚皮就是沒動靜，婆婆卻說，「生不出來不會去看婦產科嗎？」文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》投稿，16日刊出的內容指出，她今年才22歲剛結婚半年，男方的長輩很心急想要抱孫，只是她婚後半年與老公行房也都無套，無奈就是遲遲未懷孕成功。

原PO分享，婆婆曾當著她老公的面說，「都結婚多久了？怎都一直沒懷孕？」老公則回覆，孩子是要看緣份，並不是說想要就會有，而婆婆聽了之後卻不以為然地回，她當年是隨便做一下就有了，要幾個就有幾個，質疑懷孕究竟是能多困難？甚至婆婆還向她說，「生不出來，不會去婦產科檢查嗎？不然要你們那麼早結婚是要幹嘛？」

原PO相當氣餒地寫下，「婆婆說這些話好像是在責怪我不會生，覺得我有問題，不曉得大家怎麼看呢？」文章曝光後，不少網友留言回應，「你沒想多，你婆就是在怪你」、「婆婆隨便說有就有，叫婆婆再生一個來看看，是不是隨便說有就有」，「你直接跟婆婆說，越有壓力越生不出來～請她安靜1、2年可能就會有消息了」。

也有網友表示，男方也應該去檢查精蟲數是否過少，倘若原PO還無意懷孕產子，就絕對不能勉強自己，並提醒原PO外生小孩需要有錢有閒且備足知識，不然孩子在不完善的環境下成長會很可憐。