有網友在臉書社團《新竹人大小事》發文，分享有一名長髮高瘦的女子四處在新竹火車站後站的停車場拉車門，詭異的過程全被影片記錄下來，引起網友議論。警方指出，目前尚未接獲民眾報案，將會加強巡邏。

透過該名網友分享的影片可見，事發時間為17日上午，地點位於新竹火車站後站停車場，畫面中有一名長髮披肩神形瘦高的女子來回在停車場內遊走，隨機靠近車輛後，伸出手拉了一下車門把手，發現上鎖後後，就舉起手向遠處揮動。

下段畫面還可見到，女子還拿起手機佯裝在通話，若無其事再將目標轉移到下部汽車，緩慢的步行到一旁，同樣伸手拉了一下車門把手，就這樣以相同的手法連續觸摸了多台汽車，詭異的行徑全程被網友錄下。

PO文的網友則寫下，「這女生到處開車門，尤其疫情期間不知道手部是否乾淨，大家停好車要再三確認關好車門比較安心」；影片曝光後，不少網友相當驚慌，紛紛留言，「太可怕」、「向對面揮手，感覺有同夥」、「這是偷車吧？到處試試看有沒有車主粗心沒鎖門」、「大家車子真的要鎖好」。

據了解，新竹東門派出所指出，目前尚未接獲民眾報案，將會加強該路段的巡邏。