暖！一名女子日前在臉書社團分享，她點了2份麥當勞套餐，但外送員不小心打翻小杯玉米濃湯且願意賠償，但原PO表明沒關係後，卻於用餐到一半後，再次接到剛剛那位外送員電話，下樓一看才知道外送員自掏腰包買了大杯玉米濃湯與小薯賠償，讓原PO頓時心暖暖的。

這名女子16日在臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》發文，透露她晚餐時間點了2份麥當勞的餐點，但外送員送餐來時，主動告知不慎打翻了半杯小杯的玉米濃湯，也願意主動賠償，然而原PO打開確認沒打翻多少，也覺得事小，就婉拒了外送員的心意。

沒想到，原PO用餐到一半時，又再次接到了外送員的電話要她下樓取餐，原來是外送員堅持要賠償打翻的玉米濃湯，原PO打開紙袋一看，才發現外送員不只賠償，還加倍奉還買了大杯的玉米濃湯與一包小薯，讓原PO相當不好意思，但也很感謝外送員的心意。

文章曝光後，不少網友留言回應，「不是外送員很負責或什麼其他的原因。原因只有一個就是你是正妹」、「有責任感很好，不過按照流程回報平台才是正確的作法」、「一定是樓主太正」、「負責任的態度」、「五顆星，按下去就可以了」、「肯負責任的外送員不錯，值得表揚」、「哇這也太暖」。