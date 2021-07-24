國內降為二級防疫警戒，高市府24日開記者會公布相關放寬及配套措施，民眾最關心的餐廳內用部分也有了新進展，高雄市長陳其邁宣布開放餐廳內用，但必須要有隔板並且梅花座，但婚宴部分由於傳播風險較高，仍然建議暫緩，若要舉辦，必須按照餐廳防疫規範辦理。

陳其邁表示，還是建議民眾以外帶、外送方式會比較安全，餐廳內用部分則必須使用三面式的隔板，並且採取梅花座保持距離，但由於婚宴部分都是圓桌吃飯，傳播風險較高，仍建議暫緩辦理，但是，若真的日子已經看好，或是民眾認為家庭真的有需要，那也希望能夠按照餐廳的防疫規定來辦理。

高市府衛生局說明，餐廳部分主要是依據中央規範開放，但同桌只要有人共坐，必須採用ㄇ字型隔板，若是西式自助餐必須改由專人夾菜，或以點餐方式讓餐飲從業人員分食送到顧客餐桌，所有餐點都必須遵照不共食的原則。

至於夜市及市場部分，市府宣布以有條件開放的方式辦理，市場及夜市的自治會、管理會必須提交防疫計畫書，市府審核後，一同進行全場管制，並且維持人流管制、不能邊走邊吃的規定，餐點以個人套餐或盒餐方式供應、不共食為原則，火鍋類則限個人火鍋。