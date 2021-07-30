全台防疫警戒降至二級，除雙北外，其他各縣市陸續開放餐廳內用。北市府預計最快下周二開放內用，內用標準包括室內50人、戶外100人為上限，以個人餐為主，不同桌間隔1.5公尺、同桌應設置隔板和梅花座。

市長柯文哲表示，解不解封影響最多的，就是餐飲業開放內用的問題，一開始就用科學基礎判斷，現在案例少，但還是會忽高忽低，只看每日確診數不準確，應該要每周統計1次，現在每周確診數日平均低於10例、不明感染源低於2例，就會開放內用；開放不是像國外一樣可以開party，看過荷蘭、東京的範例後，就算要開放也是一步一步來。

柯文哲說明，餐廳如果要開放內用，就要遵守室內50人、戶外100人為上限規定，若有超出人數，必須在3天前向衛生局報備；內用以個人餐為主，有桌菜、自助餐應由專人分菜夾取，比公筷母匙更嚴格；不同桌應間隔1.5公尺，同桌用餐應設置隔板或梅花座。若有員工或顧客確診，店家必須暫停營業3天，恢復營業後也要暫停內用11天，工作人員應佩戴口罩，若能加上防護面照會更好，勤洗手一定要做到。

市長也強調，解封餐廳內用不是無條件開放，只能慢慢放，先公布解封標準，若會解封也會提前3天告知，不會今天宣布明天開幕，但有可能會在前一天就說不准內用，因為疫情會突然變化，規則先講好，減少不確定因素。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況趨緩，警戒降至二級，對餐飲業來說是一大利多，許多民眾在家工作、居家抗疫久了，可望進入餐廳來消費美食，不過，抗疫尚未成功，全民仍須忍耐遵守防疫規則。

因為疫情襲來，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業也實施在家工作，黃若薇指出1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」除提供APP可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等 ，實現一機整合，遠端管理的強大效能，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。