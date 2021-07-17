北市一對夫妻日前在車上暫時脫罩喝水，就遭警開罰6000元，引起社會質疑是搶錢式裁罰，一名戶外工作者有感而發，17日於論壇《PTT》回文痛批，工作者中午都沒地方吃飯，直言這實在是爛政策，根本沒配套措施，喊話政府拿出「當在野黨時的氣魄」執政。

北市一對夫妻日前向媒體控訴，8日在車上暫時脫下口罩喝水，就被警察敲窗祭出各3000元的罰單，而他們拿出手機反蒐證，警察卻將罰鍰金額上調至各1萬5千元，消息一出，隨即引起社會輿論撻伐。

對此，祭出罰單的北投分局關渡所所長回應，罰鍰金額為3000元至1萬5千元之間，實際裁罰結果仍須由台北市政府警察局認定，並非民眾所說的拿手機蒐證即調整裁罰金額。

有網友17日於PTT八卦板回文指出，他所帶領的團隊多需於戶外工作，但因疫情關係不能隨意脫下口罩，他只好選擇讓工人一起上去車上吹冷氣吃飯，如果真的被開罰了也只能認栽。

原PO痛批，這法規簡直是訂來嚇唬人民用的，外出工作者就是沒有吃飯的地方，直言，「政府的配套就是爛，沒能力解決」，希望政府能拿出當在野黨時的氣魄。

文章曝光後，不少鄉民在留言區喊罵，「制定政策的都坐辦公室的哪裡懂外面工仔的辛苦，叫他們自己來體驗一天就知道有多不合理」、「路上抽菸的一大推 抓車上喝水是有事嗎？」、「推，沒配套爛法」。