行政院今宣布7/27降為二級警戒，根據昨晚流出的二級指引，顯示即便降為二級，民眾外出仍須全程配戴口罩。對此，一名網友憤怒地說，強制要求繼續戴口罩，根本就沒資格叫降級。相關議題引發網友討論，只見指引再度落落長，也讓網友們忍不住酸道，降級後規定又一堆，「出個門還要帶小抄，不然不知道自己到底有沒有違法。」

一名網友昨在PTT上發文表示，在戶外空間，只要不是人潮擁擠的地方，脫下口罩運動、野餐，呼吸一下新鮮的空氣，到底是危險在什麼地方？目前確診過的案例，到底有幾例是在戶外感染的，指揮中心能說說看嗎？」

該網友指出，都說要降為二級警戒了，開放內用、室內群聚，卻不開放戶外不用戴口罩，讓他覺得根本就沒有道理。當然並不是說到戶外就完全不用戴口罩，也是可以規定民眾進夜市、市場或其他人潮擁擠的地方，必須要強制戴口罩，但去公園慢跑、去爬山踏青或去海邊看海，都說降二級了，還有什麼資格要求戶外全程戴口罩？

該網友說，二級就是擁擠、無法維持社交距離的地方才要戴口罩；三級是在戶外場所全程都要戴口罩；四級則是連室內家戶都要全程配戴口罩，但如今沒有調整到戶外可維持社交距離就不用全程戴口罩，就別騙人家說降級了。

該網友也崩潰直呼，一想到明明降級了，出去外面跑步、散步、買水和飲料也都得戴口罩，無法邊走邊喝，「跟我講這叫降級，降XX的垃圾級」。

貼文引起熱烈討論，部分網友認為不戴口罩會增加染疫風險，因此為了防疫，大家還是再忍耐一下；但也有網友認同原PO的話，認為室內空間可以脫口罩用餐，但自己去戶外爬山踏青卻要戴口罩，怎麼想都怪，而且降級後的規定一大堆，出個門還得要帶小抄，不然還真不知道自己到底有沒有違法。

昨晚流出降為二級警戒的相關指引，開放超商、賣場內用，許多家長關心的托嬰與補習班也都可開放，但戶外仍維持全程戴口罩的規定。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也證實，該表格確實是指揮中心與地方開會的草案，但是否定案仍在討論中，有定案就會公布。