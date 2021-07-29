53歲藝人趙正平個性直爽豪氣，昔日在《康熙來了》與小S爆笑互動，讓他深受台灣觀眾喜愛，在對岸也有不小知名度。經常在社群網站與粉絲搏感情的他，今日更透露施打AZ疫苗2天後的神奇發現，那就是儘管他這幾天瘋狂吃喝，體重不增反瘦了快1.5公斤，令他直呼這是瘦身疫苗嗎？

趙正平本月26號接種AZ疫苗後，這幾天都在社群網站發文分享身體狀況，他在接種後的隔天坦言副作用極大，全身酸痛到不停，讓他一度無法起床，想不到今日29號他又有了神奇發現，「這兩天經過注射疫苗後的發現居然是瘦了…」

根據趙正平PO出照片顯示，他在接種疫苗當天體重是76.05公斤，今日體重卻只剩下74.59公斤；最讓他不可思議地是，這兩天他一樣大吃大喝沒有節制，不解為何還是會瘦，直呼神奇的事常常發生在他身上。

趙正平的神奇副作用立刻引來不少網友熱議，「真的我打完一禮拜瘦4公斤」、「可能疫苗是藉著消耗脂肪來運作的 (選我正解」、「一定是打疫苗後的幻覺…是幻覺是幻覺」。更有網友拱他「再來支高端應該會瘦更多」，對此趙正平果斷回應「先不要」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，

疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，

請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，

同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。