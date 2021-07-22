信徒22日冒著中颱「烟花」帶來的大雨前往台北市保安宮上香，保安宮是目前微解封首座開放上香的寺廟；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，三級警戒26日可望降級，相關解封單位正在研議中。(黃子明攝)

二級警戒指引疑似外流，包括開放釣魚、婚宴與公祭，超商與賣場也可內用，對此莊人祥坦言表格為真，但只是草案。(圖／讀者提供)

莊人祥坦言該表格的確為指揮中心擬定，但僅是草案，還未定案。(圖／讀者提供)

本土疫情趨緩，本月27日有望從三級警戒降至二級，疫情指揮中心也預定於明後天公布二級指引，未料今天(22日)晚間網路瘋傳一張二級警戒指引，內容包括婚宴、公祭可開放，甚至開放漁港垂釣等詳細內容，對此指揮中心發言人莊人祥稍早坦言該表格就是指揮中心正在擬定的草案，但還未正式定案。

今晚網路瘋傳一張二級警戒管制草案，包括室內人數限制從5人改為50人、室外10人改為100人；此外，漁港與漁船、室內場館與娛樂場所如保齡球館、撞球場都可開放，漁港也開放垂釣，但單一出入口管制。

學校部分，幼兒、托嬰、補習班也適度鬆綁開放，高中職以下運動團隊也可分流返校訓練；超商、賣場開放內用，婚宴、公祭與普渡也開放。由於指揮中心正式指引尚未出爐，此張表格圖也引發民眾質疑真實性。

對此莊人祥坦言，該表格確實就是指揮中心與地方開會的草案，未來是否定案，還在討論中，且討論的版本非常多，但就是以這個方向去討論，有定案就會說，至於指引何時公布，莊人祥說表示本週日前會公布。