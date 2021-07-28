公費疫苗預約平台昨（27日）下午2點重新開放意願登記，中央流行疫情指揮中心今提醒，疫苗預約平台同時開放第二劑莫德納意願登記，但未開放混打，第一至三類對象及孕婦可以間隔4周接種，其餘需間隔10到12周。針對第一劑接種AZ者，也可至平台填寫第二劑意願。

疫苗預約平台即起開放第二劑莫德納意願登記。指揮官陳時中說明，第一至三類對象及孕婦可以間隔4周打第二劑，其餘有打過莫德納第一劑者，需間隔10到12周，上去登記意願才會收到預約通知簡訊。

陳時中表示，已接種第一劑AZ疫苗且間隔10到12周者，可至平台進行第二劑意願登記；目前沒有開放混打。

發言人莊人祥補充說明，如果已經透過疫苗預約平台登記，並打完第一劑疫苗，不需要再重新登記，間隔到了之後就會收到第二劑預約通知簡訊。

莫德納第二劑即起開放意願登記。(指揮中心提供)

至於想改打高端疫苗的民眾擔心，原本已選AZ、莫德納，如果再加選高端，就需要重新排隊。陳時中說明，現在只有4種情況，一種是完全沒有登記意願的人，上來登記就可以；第二種是登記了還沒輪到預約，可以直接去改；第三種是已經接到通知但還沒有預約，在7月29日中午開始可以修改；最後一種是已經預約但沒有去打，等到這一輪結束，才可以在8月7日下午5點在系統上修改。

圖為如何修改疫苗選項。(指揮中心提供)