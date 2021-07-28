公費疫苗預約平台重新開放意願登記，新增高端疫苗選項，截至今(28)日17時，有意願接種高端疫苗的總計有55萬2445人，其中只登記高端的有9.2萬人，和昨天的3.7萬人相比，一夕暴增，對於突然有這麼多人願意打高端，引起網路上一片好奇，有網友分析，有得打就打，「無效大不了回頭打AZ，最慘就這樣而已」。

根據指揮中心公布，截至28日17時，全國意願登記完成總人數866萬7679人，只登記AZ的有43萬5134人，佔比5.02%；登記AZ、Moderna的421萬9066人，佔比48.68%；登記AZ、Moderna、高端的有37萬2704人，佔比4.3%；登記AZ、高端的1萬6815人，佔比0.19%；只登記Moderna的346萬0956人，佔比39.93%；登記Moderna、高端的7萬0787人，佔比0.82%；只登記高端的有9萬2217人，佔比1.06%。

高端疫苗納入預約選項 柯文哲：出國會有問題

由於高端疫苗還沒做出三期初步結果，保護力如何近來受到高度討論，有PTT網友驚訝表示「竟然有人敢打高端！」對於指揮中心公布的意願統計也感到意外，原PO指出，雖然高端是次單位重組蛋白疫苗，施打後副作用較小，但有沒有效還不是那麼清楚，好奇詢問「各位自己敢打高端？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「高端就適合給那種很怕副作用的人啊」、「實際去的有4萬就不錯了」、「安慰自己還夠用，想出國照樣要打別家啦」；也有人指出「身邊確實有朋友登記打高端」、「既然也沒證明沒效，過度的嘲諷其實真的沒必要」。有網友分析，如果副作用小，頂多就是打了沒效，神回「無效大不了回頭打AZ，最慘就這樣而已」。