國內今(22)日新增30例本土病例，其中雙北就佔了22例，眼看7月26日可能解封在即，但今天本土病例卻又突然增加，有網友忍不住道出南部人心聲，直呼「南部人心裡頭會不會煩死了？」
根據指揮中心公布，國內今新增30例本土病例，其中台北市、新北市各11例，桃園市7例，新竹市1例。對於今天病例分布全在北部，有網友忍不住在《PTT》為南部人抱不平。
原PO表示，雖然自己是北部人，但他常常在想，老是北部確診那麼多，南部確診數那麼少，這種情形都兩個多月了，今天確診30例，又是北部佔多數，南部人雖然嘴巴不敢說，怕被人罵沒同理心，但心裡頭應該真的很不是滋味。
原PO質疑這種日子還要過多久，尤其商家服務業要租房子、繳水電、付貸款、付員工薪水的人怎麼辦，直呼「南部人真的會幹死」。貼文一出讓不少人有感，紛紛回應「南部很悶沒辦法，疫苗就是解決之道」、「我真的覺得這個市長讓我很丟臉」。
不過也有網友認為，不應該製造南北對立、模擬南部人的仇恨，或藉此甩鍋責任給雙北，大家都知道還是有社區無症狀感染者，「真正的威脅不是每天確診的數字，而是那些還沒被驗出來、具傳染力的人」。
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