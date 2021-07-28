南京今（28日）新增確診病例47例，這已是連續三天南京單日新增病例超過30例。南京市今舉行第八次疫情記者會，南京市市場監管局副局長施冬詠表示，如果有市民需要發燒、止咳類的相關藥品，不要到藥店自行買藥服用，應盡快到就近的醫療機構的發燒門診就醫，目前南京市2323家零售藥店，已經全面暫停退燒、止咳、抗病毒和抗生素四類藥品的銷售。

此外，會上指出，目前除急診、發燒門診外，南京二級以上醫院全面推行預約掛號，且各大醫院嚴格限制探視、陪護。

南京市衛健委副主任楊大鎖指出，經過調查發現，他特別提醒南京市民自覺做到不群聚、不串門，這對當前疫情防控至關重要。

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