日前頻傳長者接種AZ疫苗後猝死案及不良反應，一度引發緩打潮，不過近來因「混打說」可能效果更好，願意接種AZ的人數大增，命理師詹惟中表示，昨(21)日打完AZ疫苗後，今(22)日一早起床，下面竟出現已經10年沒有的驚人反應。

詹惟中在臉書透露，打完AZ隔天早上，起床時發現起了許久沒有的生理反應，讓他興奮大喊「是10年來第一次」、「真的硬到不得了！」並一掃接種前的忐忑不安，除了生理反應之外，還有臀部發熱及手臂微腫。

由於接種疫苗後的反應比原先預期的好，詹惟中也在臉書呼籲大家別再生氣、不要再挑剔了，疫苗能夠打就打，歡喜面對它。詹惟中並將AZ稱為「慈悲的疫苗」，他感謝牛津大學的女研究員無私的奉獻，因為放棄專利，讓更多國家施打疫苗可以不必感到負擔，造福更多人。

日前一名60多歲的男子打完AZ疫苗後，也出現異常勃起10個小時，直到隔天上午起床後才恢復正常，對於這樣神奇的副作用，泌尿科醫師程威銘則在臉書解釋，這樣的狀況不見得和AZ疫苗有關，若持續勃起、沒有血流進入陰莖，陰莖會呈現缺氧狀態，超過4個小時，陰莖組織就會開始受傷壞死，恐導致未來陽痿機會大增，提醒若發生異常勃起現象，先不要太高興，應趕快就醫檢查。