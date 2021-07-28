今年指考化學科考了不少時事題，新冠病毒的消毒劑、塑化劑及止痛藥等均入題。高中老師及補教老師均認為，今年化學科試題比去年難一些，但具鑑別度。補教老師推測，今年化學科5標較去年降2至3分。

全國高級中等學校教育產業工會成員、景美女中老師江選毅表示，今年化學科將時事議題融入考題中，例如第8題的新冠病毒用含氯的非酒精性消毒劑，第11、12題與生活中的塑化劑有關，第18題的止痛藥及第24題的2020諾貝爾化學獎基因剪刀等相關議題。

江選毅說，今年化學科也出了不少實驗題，包含第2題的酸鹼反滴定、第18題的阿斯匹靈製備、第20題的維生素C的滴定、第10題的化學電池實驗，此外也有測驗學生實驗操作能力的第7題，及實驗數據分析能力的第19題。唯題組 8、9題屬於較難試題，且題幹提供之條件不易判斷答案。

全國教師會則說，今年時事題多，與新冠肺炎相關的有第8題（次氯酸在不同酸鹼度下的氧化還原變化）、非選第1題（考疫苗儲存的冷劑的化學性質）；第24題考最新的諾貝爾化學獎基因剪刀（DNARNA的結構）；非選第3題考去年底丹麥所成立的第一個綠氨工廠（考電解反應的概念）；第1112題考塑化劑。

補教老師張懷哲說，今年化學科試題，單選題就有5題要計算，比去年的2題多了一些。而且，今年題目考得比較細，考生必須觀念清楚才能拿高分，整體來說具有鑑別度。

今年化學科第8題、第9題考新冠病毒的消毒劑，要考生從圖表中判斷次氯酸在不同酸鹼度下的氧化還原變化。張懷哲說，這兩題很創新，但比較難，考生不容易判斷出答案。

張懷哲表示，今年化學科比去年稍難，5標會比去年降2至3分，預估頂標83分、前標70分、均標52分、後標31分、底標21分。