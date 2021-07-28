蔡英文總統今預約施打高端疫苗，前總統陳水扁在今已打完第二劑AZ新冠疫苗，陳水扁今在臉書表示，「第二劑感覺更舒服」。

陳水扁今指出，一早8時30分，阿扁在陳順勝醫師安排下，於高長完成第二劑疫苗注射，打的是日本援贈的AZ 。

他說，護理師要阿扁先深呼吸，阿扁來不及深呼吸就打完了。第一劑無不良反應，第二劑感覺更舒服。感謝政府、高長醫護人員！尤其感謝日本政府和人民！

陳水扁今年71歲，5月3日公布65歲以上老人可公費施打新冠疫苗，陳水扁經醫療小組評估，5月13日在陳順勝陪同下，前往高雄長庚醫院施打AZ疫苗。

施打時，護士也跟阿扁解釋，打針後可能會有身體不適等副作用，若發燒身體不適要回診，阿扁總統還親切地說，「不會很痛，這是小case」。

陳水扁當時施打完，透過影片分享鼓勵大家打疫苗。「攏總不痛，沒有任何不舒服，大家可以放心，沒代誌、平安，大家攏健康」。