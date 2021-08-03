對於韓國近期疫苗短缺，造成文在寅民調暴跌17個百分點，郭正亮說，「我們那個點就快到了」！不進一些國際認證疫苗，那種怨氣與怒氣，可以想到會怎樣流竄，「這時候陳時中沒用了！」

前民進黨立委郭正亮2日在中天電視《正常發揮》表示，韓國陷入比我們還大的困境，因為韓國訂了4千萬劑莫德納，美國送的不算，目前到貨只有110萬劑。

韓國前面順著打，因為他們輝瑞、AZ很多，目前疫苗接種人口覆蓋率是33％左右，打到第二劑的有12％。

韓國到了7月的時候，突然發現沒有疫苗了，結果文在寅團隊的防疫表現民調暴跌17個百分點，郭正亮說，「我們那個點就快到了」！

郭正亮強調，韓國疫苗短缺造成民眾憤怒，尤其是年輕人（20歲到30歲）不滿程度大概接近6成，且20歲到30歲本來也比較支持文在寅，「類似的情境我們快要進入了！」

郭正亮進一步說，這時不進一些國際認證疫苗，那種怨氣與怒氣，可以想到會怎樣流竄，韓國這半個月就是這種怒氣！所以文在寅親自出面開記者會，保證本月進800萬劑疫苗。

郭正亮直言，這時候陳時中沒用了！要派出重要人士去拜託了！