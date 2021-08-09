韓股9日走跌，主要是擔心變種病毒會大幅擴張，因而傷到正在復甦的景氣。KOSPI收在3,260.42點，跌9.94點或0.3%，2021年迄今上漲約13%。同時，韓元走貶，公債殖利率則表現不一。

三星電子持平，SK海力士跌1.69%，而電池製造商LG化學與網路巨擘Naver分別漲0.48%和0.67%，外資則賣超2065億韓元。

由於韓國目前新冠病例，有很多是發生在尚未注射過疫苗的年輕人身上，因此，9日韓國政府也決定，首次開放18歲以上成年人預約施打疫苗。根據最新統計，韓國新冠病毒死亡率僅1%，但需要呼吸機治療的重症病患有升高趨勢，目前有367位情況較為嚴重。韓國政府表示，8日新增1,492位新冠病例，總染疫數為212,448位，疫歿者為2,125位。

一美元可兌換1,144.3韓元，韓元貶值0.19%。2021年迄今，韓元兌美元已貶5.1%。

韓國3年期公債利率漲0.2個基本點至1.435%，10年期的則跌0.6個基本點至1.895%。